Controlli antidroga tra Biella e la zona del Lago di Viverone, 3 persone denunciate

BIELLA (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo della Guardia di Finanza di Biella che hanno eseguito una serie di controlli antidroga, concentrando l’attenzione sui principali luoghi di aggregazione giovanile, sui parchi pubblici e sull’area della Stazione ferroviaria di Biella, ma anche sulla zona del Lago di Viverone, identificando e controllando numerose persone.

Negli ultimi mesi, si legge in una nota, “sono stati sorpresi 7 soggetti in possesso di sostanze stupefacenti, dei quali 4, che detenevano modiche quantità per uso personale, sono stati segnalati alle competenti Autorità prefettizie, ai sensi della vigente normativa, mentre 3, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria”. Il quantitativo di droga complessivamente sequestrato ammonta a circa un etto e mezzo, tra marijuana, hashish e cocaina

– Foto ufficio stampa Gdf –

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