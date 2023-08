ROMA (ITALPRESS) – Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio della capitale. Questa volta il servizio antidegrado si è svolto nella zona San Basilio.

Particolare attenzione è stata prestata nei quartieri di San Basilio, Tiburtino III, Rebibbia e Ponte Mammolo, presso obiettivi sensibili come stazioni metro, gioiellerie, tabaccherie, farmacie, supermercati e banche. Le attività, coordinate dalla Questura di Roma, sono state finalizzate ad aumentare la percezione di sicurezza nella zona, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di reato e di abusivismo.

Gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio, in collaborazione con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della Sezione Operativa – Ufficio di Gabinetto, delle Nibbio e di alcune unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Mobile, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente agli uomini della Polizia Locale Roma Capitale, dell’Ama, dell’Acea e dell’Asl Sian RM2, hanno effettuato diversi servizi antidegrado volti al controllo del territorio.

Sono state identificate 264 persone, 15 delle quali accompagnate presso gli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale, in quanto sprovviste di documenti; sono stati controllati 23 veicoli ed emesse 5 sanzioni al C.d.S; sono stati ispezionati 3 esercizi commerciali a carico dei quali sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 10.150 euro, per varie violazioni tra cui pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali, accensione di apparecchi da gioco con vincite in denaro durante l’orario di sospensione e presenza di 2 dipendenti sprovvisti di regolare contratto di lavoro.

Durante i concomitanti controlli antidroga 1 persona è stata arrestata con 56 grammi di cocaina per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia Roma Capitale hanno rimosso dalla sede stradale 3 autoveicoli in stato di abbandono, 2 in Largo del Badile e 1 in Via Montecarotto.

Il Servizio Giardini ha ripulito le estese aree verdi di Via della Vanga, Via Grotta di Gregna e Via del Badile, mentre il personale dell’Ama ha rimosso sacchi di rifiuti, rifiuti ingombranti (tavoli, sedie e divani) e rifiuti generici abbandonati nei pressi dei cassonetti ed ha infine ripulito il manto stradale a mezzo spazzatrice.

Le squadre dell’Acea hanno provveduto alla manutenzione dell’illuminazione nella zona del Tiburtino III.

Nei giorni precedenti sono stati effettuati analoghi servizi antidegrado, durante i quali sono state denunciate 3 persone perchè trovate in possesso di oggetti atti a offendere: sequestrati 1 cacciavite, 1 bastone ed 1 coltello.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

