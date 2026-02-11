Controlli agroalimentari, record di ispezioni e sequestri

ROMA (ITALPRESS) - Crescono in Italia i controlli lungo tutta la filiera agroalimentare e aumenta la capacità di intercettare irregolarità e frodi. Dal 2021 al 2025 le verifiche sono passate da 251 mila a oltre 315 mila, con un incremento del 25%, grazie alla cooperazione tra ICQRF, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, Agenzia delle Dogane e Polizia di Stato. Le ispezioni congiunte, che coinvolgono più enti nello stesso intervento, sono quasi raddoppiate tra il 2023 e il 2025, mentre l’uso integrato di banche dati come il RUCI – il Registro Unico dei Controlli Ispettivi – ha permesso di ridurre i controlli duplicati e di concentrare le verifiche sui casi a rischio. Nel settore vitivinicolo, oleario e lattiero-caseario, ad esempio, su 137 controlli sono state riscontrate 66 irregolarità, con circa mille tonnellate di prodotti sequestrati. Il Piano Operativo dei Controlli 2026 punta a rafforzare ulteriormente il sistema, introducendo verifiche congiunte rafforzate con tre enti coinvolti e campagne dedicate a comparti strategici come olio d’oliva, conserve di pomodoro, ortofrutta e lattiero-caseario. Particolare attenzione sarà riservata ai prodotti importati, con controlli mirati a porti e valichi di confine. Un modello che punta a proteggere il Made in Italy, garantire sicurezza e qualità, sostenendo gli imprenditori onesti e rendendo più efficiente la tutela dei consumatori italiani. mgg/azn