ROMA (ITALPRESS) – Nel corso di un’operazione svolta dalla Polizia di Stato nel quartiere di San Basilio, sono stati rimossi da Roma Capitale, quali rifiuti solidi urbani, 7 mezzi in stato di abbandono. Il Servizio Giardini ha provveduto alla pulizia delle aree verdi di Via Morrovalle, via Monte Carotto e via Recanati mentre l’Acea ha ripristinato l’illuminazione pubblica tra via Corinaldo, via Fabriano e le altre strade di San Basilio.

Sono stati sottoposti ad accertamenti 6 esercizi commerciali verso i quali sono state emesse 8 sanzioni amministrative, per un importo totale di oltre 22 mila euro. Due autolavaggi sono stati chiusi per impiego di manodopera irregolare, e per altre 2 attività è in itinere l’adozione di analoghi provvedimenti per motivi igienico sanitari e strutturali). Nel corso del servizio sono state identificate 443 persone, controllati 74 veicoli ed è stato rinvenuto un veicolo rubato. Gli agenti del IV Distretto hanno fatto volentieri un piccolo break offerto da una signora ultraottantenne che, vedendoli lavorare sotto le sue finestre, li ha fatti salire e gli ha offerto un caffè.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

