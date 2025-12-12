Contributo per i libri di testo, la Regione Emilia-Romagna aumenta l’investimento di oltre il 60%

BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche per l’anno scolastico 2025-2026 tutti gli studenti e le studentesse dell’Emilia-Romagna che ne hanno diritto potranno beneficiare dei contributi per l’acquisto dei libri di testo. Si tratta di 51.150 idonei che frequentano le scuole di primo e secondo grado con un Isee entro i 15.748,78. A disposizione ci sono 7,7 milioni (esattamente 7.734.510), tra risorse regionali e statali, di cui la Giunta regionale ha recentemente approvato il riparto, a chiusura del bando. Aumenta del 64% l’impegno della Regione, che passa da 1,8 milioni dello scorso anno scolastico a quasi 3 milioni (esattamente 2.988.362,74) per il 2025/2026, a fronte del calo di circa il 24% delle risorse statali: da 6,2 a 4,7 milioni. Duplice l’obiettivo del provvedimento: sostenere le famiglie in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei figli e ridurre il rischio di abbandono scolastico. “Aumentare le risorse per l’acquisto dei libri di testo, così da sostenere le famiglie in condizioni economiche più difficili, non è una semplice voce di bilancio, ma una scelta di civiltà”, commenta l’assessora alla Scuola, Isabella Conti.

“Investire nell’istruzione significa abbattere barriere economiche e culturali, offrendo a ogni studente e a ogni studentessa le stesse opportunità e gli stessi strumenti per formarsi, crescere, realizzarsi nelle proprie aspirazioni e talenti. Ancora una volta in Emilia-Romagna tutti coloro che possiedono i requisiti avranno i contributi: un impegno concreto della nostra Regione verso la giustizia sociale, perché il diritto allo studio non deve essere un privilegio, ma un bene comune”, conclude l’assessora. Resta saldo il dato del 100% degli aventi diritto che potrà contare sul contributo, a seconda della fascia Isee di riferimento. Aumentano lievemente gli importi unitari dei contributi: 177 euro (erano 174 nell’anno precedente) per i 30.540 studenti che rientrano nella fascia Isee 1 fino a 10.632,94 euro; 113 euro (contro i 110 euro) per i 20.610 studenti che appartengono alla fascia Isee 2 fino a 15.748,78 euro. Dal mese di gennaio le risorse saranno trasferite ai Comuni/Unioni di Comuni che erogheranno i benefici alle famiglie.

