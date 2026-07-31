ROMA (ITALPRESS) – Nuova operazione di contrasto all’immigrazione clandestina condotta nell’ambito delle iniziative europee con il coordinamento dell’Agenzia Frontex. Si è concluso un intervento di rimpatrio congiunto verso Il Cairo, eseguito con un volo charter organizzato dall’Italia, a bordo del quale sono stati imbarcati 23 cittadini egiziani espulsi dal territorio nazionale.

Il velivolo è decollato dallo scalo di Milano Malpensa, dove sono stati imbarcati 19 stranieri (17 provenienti dal CPR di Milano Corelli e 2 espulsi dalla Questura di Lodi), per poi far tappa all’aeroporto di Roma Fiumicino per accogliere gli ultimi passeggeri giunti dai CPR di Bari-Palese, Trapani-Milo e Pian del Lago (Caltanissetta). Tutti i rimpatriati sono stati scortati da personale specializzato.

I cittadini estradati risultano avere precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Tra questi anche un uomo condannato dal Tribunale di Milano a 5 anni di reclusione per il tentato omicidio di un altro straniero extracomunitario.

L’attività è stata resa possibile dall’accordo di collaborazione in materia migratoria con la Repubblica Araba d’Egitto, intesa che prevede la riammissione tramite voli charter per i cittadini giunti illegalmente e la possibilità di svolgere le procedure di identificazione direttamente in territorio egiziano.

Con quest’ultimo intervento salgono a 14 le operazioni di rimpatrio a mezzo charter organizzate dall’Italia verso l’Egitto nel corso del 2026, per un totale di 340 stranieri allontanati. Nel 2025 le operazioni analoghe erano state 18, con il rimpatrio complessivo di 454 cittadini egiziani.

– Foto: da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS)