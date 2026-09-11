ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, è stata portata a termine un’operazione di rimpatrio con un volo charter diretto a Il Cairo, in Egitto. A bordo del charter erano presenti 19 stranieri di nazionalità egiziana, tutti espulsi dall’Italia. Gli espulsi erano scortati da personale specializzato.

Gli stranieri rimpatriati hanno pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L’operazione è stata resa possibile anche grazie all’ottima collaborazione con la Repubblica Araba d’Egitto, in base a un accordo di collaborazione in materia migratoria, che stabilisce la riammissione, con la possibilità di utilizzare voli charter, per eseguire il rimpatrio dei cittadini egiziani giunti illegalmente in Italia.

L’Accordo prevede che le procedure per accertare l’identità delle persone di cui si richiede la riammissione possano essere svolte sul territorio egiziano.

Nel 2026, con quella di oggi, le operazioni di rimpatrio con volo charter organizzate dall’Italia verso l’Egitto, sono state 17 e hanno consentito l’allontanamento complessivamente di 400 stranieri.

Nel 2025 sono state portate a termine 18 operazioni con voli charter, che hanno consentito il rimpatrio in totale di 454 cittadini egiziani.

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– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).