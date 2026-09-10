TRIESTE (ITALPRESS) – Una donna è morta annegata a Latisana (Udine) bloccata in un sottopasso allagato a causa del maltempo. Un carabiniere, sul posto dopo una chiamata al 112, è riuscito a estrarre la donna dall’abitacolo, ma ormai era troppo tardi. Il militare è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

IN TOSCANA 200 INTERVENTI, REGISTRATI 63MILA FULMINI IN 12 ORE

Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della Toscana durante la notte è transitato fuori regione. Nelle ultime 12 ore sono state registrate oltre 63mila fulminazioni nell’area della Toscana, mentre a Grosseto sono caduti 115 millimetri di pioggia dall’inizio dell’evento. La conferma arriva da un comunicato stampa della stessa Regione che segnala anche come le intense precipitazioni abbiano provocato l’innalzamento dei livelli dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano, che hanno raggiunto il primo livello di guardia e risultano al momento stabili, con l’apertura del servizio di piena. Sono oltre 200 gli interventi in corso da parte del sistema regionale di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Le principali criticità riguardano allagamenti localizzati nel Grossetano e anche a Cecina, alberi caduti e alcune frane sulle strade, con interventi per il ripristino della viabilità. A Reggello, in provincia di Firenze, a causa di infiltrazioni d’acqua in un edificio, è stata disposta un’evacuazione precauzionale, con la situazione in corso di risoluzione. Nel corso dell’evento alcune persone sono state soccorse all’interno di sottopassi. La Regione raccomanda quindi la massima prudenza e ricorda di non attraversare mai un sottopasso allagato: anche pochi centimetri d’acqua possono essere sufficienti a bloccare un veicolo e mettere in pericolo chi si trova a bordo.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio è possibile una nuova intensificazione, con la formazione di temporali isolati localmente intensi, in particolare nelle zone interne della Toscana.

“Il sistema regionale è operativo e continueremo a seguire costantemente l’evoluzione dell’allerta meteo nelle prossime ore. Fenomeni repentini e concentrati a macchia di leopardo, cumulati intensi in poco tempo, sono le caratteristiche delle allerte cui ci stiamo abituando anche in Toscana a causa dei cambiamenti climatici – dichiara il presidente Eugenio Giani – Un ringraziamento va a tutte le strutture del sistema regionale che sono al lavoro per garantire assistenza ai territori interessati. A tutti i cittadini rinnovo l’invito alla massima prudenza”.

“Alcuni soccorsi effettuati nei sottopassi ci ricordano quanto sia importante non sottovalutare mai il rischio durante un temporale intenso -evidenzia il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika-. Anche pochi centimetri d’acqua possono bloccare un veicolo: se un sottopasso è allagato non va attraversato. Nel rinnovare l’appello ai cittadini ad attenersi alle indicazioni di sicurezza e mantenere comportamenti responsabili, desidero ringraziare le donne e gli uomini della Protezione Civile, i volontari, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, gli enti locali, i tecnici e i gestori dei servizi essenziali impegnati sul territorio per il lavoro che stanno portando avanti. Sono possibili nuovi temporali nelle prossime ore, continuiamo a monitorare il territorio e manteniamo alta l’attenzione”.

NELLE MARCHE 160 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono circa 160 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle province di Ancona, Pesaro Urbino e Macerata a causa del maltempo, dalla serata di ieri. La maggior parte delle operazioni ha riguardato la messa in sicurezza di elementi pericolanti da edifici, il taglio di alberi e piante pericolanti e i prosciugamenti di zone allagate.

– Foto VVF –

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