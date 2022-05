MILANO (ITALPRESS) – “Credo che la cosa significativa sia lavorare di più sulla condivisione delle banche dati. A volte tutti noi ci meravigliamo sia dal punto di vista dell’evasione fiscale o dei fenomeni di infiltrazioni, di come, con tutti i dati in possesso, non si riesca a prevenire”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della firma del protocollo d’intesa per l’adozione di iniziative a tutela della legalità e per il contrasto delle infiltrazioni mafiose in Prefettura a Milano.

“Il protocollo – ha aggiunto – è qualcosa di aggiuntivo rispetto ad alcune cose che già si fanno. Per esempio il Comune di Milano richiede la sottoscrizione del patto di integrità con i bandi, poi fa segnalazioni agli enti competenti quando ci sono rischi di infiltrazioni”. “E’ importante in questo momento storico – ha concluso – in cui arriveranno tanti soldi. E questa crisi porterà la malavita organizzata a infiltrarsi ancora di più nel tessuto della società che è in difficoltà”.

(ITALPRESS).