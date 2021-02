PALERMO (ITALPRESS) – Dopo due settimane di zona rossa e altrettante di arancione, la Sicilia torna in zona gialla. A renderlo noto il ministero della Salute sottolineando che il passaggio avverrà “a scadenza della vigente ordinanza”. Il via lunedì 15 febbraio.

Intanto nell’Isola prosegue la discesa dei casi. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi si riducono a 491 dai 760 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 23.091, dato che fa crollare l’indice di positività al 2,1%. Flessione dei decessi, con 21 morti (-5). I guariti sono 1.818 mentre gli attuali positivi scendono di 1.348 a 35.307. Prosegue l’allentamento della pressione nei reparti ordinari, con

1.055 degenti (-16), mentre sono 169 i ricoverati nelle terapie

intensive con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 34.083 persone.

(ITALPRESS).