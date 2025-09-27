Conte “Storia, tradizione, palmares, Milan-Napoli è big match”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) – “Difesa da cambiare? Non è stata una settimana fortunata. Rrahmani e Buongiorno non sono presenti. Abbiamo avuto qualche altro problema. Bisogna essere bravi a trovare la soluzione per fare del nostro meglio”. Così Antonio Conte alla vigilia della sfida di domani tra il Milan e il Napoli. “Per Allegri è il primo big match? Quando giochi contro squadre che si chiamano Milan, Inter e Juventus sono sempre grandi partite, perchè hanno storia, tradizione e palmares importanti. Abbiamo sempre rispetto di tutti quanti. Delle grandi e delle neo promosse. San Siro sarà una bella vetrina per i ragazzi”, ha detto ancora Conte.

In città c’è grande entusiasmo per l’inizio di stagione degli azzurri: “Abbiamo sempre una carica emotiva molto forte perchè chi gioca nel Napoli e chi vive Napoli sa che c’è un trasferimento continuo di passione e responsabilità. Dispiace per il divieto da trasferta per i campani. Averli al seguito è sempre importante per noi”. L’obiettivo è quello di ripetersi, ma Conte precisa: “Ogni stagione ha una caratteristica diversa. L’anno scorso siamo stati bravi a non perdere gli scontri diretti. Magari abbiamo perso altri punti con squadre che lottavano per altri obiettivi. Alla fine si tratta sempre di prendere dei punti. Quando sfidi dei club del genere è inevitabile che devi giocare bene”. Infine, un pensiero all’Italvolley che, dopo aver travolto in semifinale la Polonia (3-0), domani affronterà la finale mondiale contro la Bulgaria: “Sono molto amico con il ct Fefè De Giorgi. A livello di pallavolo stiamo facendo grandi cose. Visto il mondiale con le donne, ci auguriamo che tocchi lo stesso destino ai maschi. Sarei molto contento per il mio amico e concittadino De Giorgi”.

