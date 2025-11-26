Conte “Per la coalizione un tavolo dopo l’estate, prima sentiremo la base”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo applicato i criteri della democrazia partecipativa nel nostro processo costituente ed è stata un’esperienza rivoluzionaria. Oltretutto quell’entusiasmo ci ha portato un 10% in più di iscritti. Intendiamo applicare quello stesso metodo anche per il programma, coinvolgendo la società civile, le forze civiche e culturali e il nostro network giovani”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Metteremo generosamente a disposizione i risultati di questo processo “Nova 2.0” nel confronto successivo con le altre forze politiche, per definire un’agenda di cambiamento del Paese che sia realmente nata dal basso”, sottolinea Conte, che alla domanda su quanto può durare questa fase di studio, risponde: “Se deve essere un processo serio non può che durare alcuni mesi. Non si può risolvere tutto in una kermesse di partito con qualche esperto invitato a parlare”.

In questo contesto il tavolo finale di coalizione “potrebbe partire dopo l’estate”, prosegue il presidente del Movimento 5 Stelle, che chiarisce: “Se l’agenda politica ci costringerà ad accelerazioni, stia sicuro che non ci faremo trovare impreparati”. E sulla leadership della coalizione aggiunge: “Alla fine del confronto con le altre forze politiche, valuteremo le modalità con cui scegliere chi sarà il frontman o la frontwoman più adatto a rappresentare questo progetto”.

