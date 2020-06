Il presidente del Consiglio Italiano Giuseppe Conte e il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere che vengano al più presto eliminati i controlli alle frontiere tra i Paesi dell’Unione, e che questo avvenga “in modo coordinato, non discriminatorio e in base a criteri epidemiologici chiari e trasparenti”. Per Conte e Sanchez “la libertà di movimento è un elemento fondamentale del progetto europeo”.

Secondo i due premier “è necessario stabilire criteri sanitari comuni in tutta la Ue per i trasporti, con protocolli concordati tra tutti i Paesi”. Inoltre “molti dei nostri Stati membri – scrivono Conte e Sanchez – si avvicinano alla data decisa per la riapertura delle loro frontiere alla mobilità turistica. Da come questo processo verrà portato a termine dipenderà la percezione che i nostri cittadini avranno del ruolo centrale dell’Unione Europea in tutta questa crisi”.

