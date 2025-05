Conte e il Napoli avanti insieme, ADL “Scudetto da difendere”

NAPOLI (ITALPRESS) – “C’è un contratto e c’è voglia da parte mia e del club di andare avanti nella stessa direzione cercando di rendere orgogliosi quanto più possibile i tifosi napoletani, questo è l’obiettivo”. Così nella tarda serata di ieri Antonio Conte, tecnico del Napoli, incontrando i giornalisti assieme al presidente Aurelio De Laurentiis al termine della cena che aveva seguito il summit da cui era arrivata la fumata bianca per la prosecuzione dell’avventura in azzurro del tecnico salentino.

“Al termine di ogni fine stagione ci sono sempre dei confronti tra allenatore e club: bisogna valutare come è andata, se c’è stata corretta visione e se per il futuro c’è la stessa visione, la stessa voglia di conseguire determinati obiettivi. Mi sembra una cosa normale che accade in tutti i club – spiega Conte -. In questi giorni abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo visto le cose positive, le cose negative, quelle in cui dobbiamo migliorare”.

Da parte di società e allenatore c’è dunque “la voglia di costruire basi solide per il Napoli” sottolinea l’allenatore dei neo campioni d’Italia e quindi si prosegue “in maniera normale”. “Non c’è niente da dire, visto che la visione collima, si continua insieme perché siamo persone serie e si va avanti”.

Non si è fatta attendere così la replica del presidente partenopeo, Aurelio De Laurentis, che in seguito all’incontro ha parlato ai giornalisti in merito alla prosecuzione dell’avventura in azzurro del tecnico salentino: “Abbiamo ottenuto un risultato importante che dobbiamo continuare a onorare e per farlo chi meglio di Antonio Conte, che è una garanzia. Io lo asseconderò in tutto quello che lui avrà voglia di fare per aumentare sempre di più la forza del Napoli e per dare migliori risultati possibili”.

“Credo che la cosa importante – spiega il patron dei neo campioni d’Italia – sia quella a fine stagione non solo di valutare quello che è stato, fare un consuntivo, ma anche quale saranno gli obiettivi futuri perché si va in Champions, quindi ci saranno 4 grosse manifestazioni da onorare: la Coppa Italia, dove entreremo agli ottavi, non come l’altro anno, la Supercoppa, e una Champions che per la prima volta assaporeremo da quando è stata cambiata e con queste partite anche in più saremo tutti molto interessati al sorteggio per capire con chi dovremo giocare. Sarà un anno di grande importanza”, afferma De Laurentiis prima di essere interrotto per un attimo da Conte che ricorda come tra gli obiettivi ci sia quello di proteggere il tricolore appena conquistato.

“Abbiamo uno scudetto da difendere – ribadisce quindi il presidente – ma dobbiamo anche giocare bene in Europa e divertirci per dare sempre maggiore risalto a tutto quello di partenopeo che c’è, che è molto importante e che piace ai tifosi”.

Obiettivi prestigiosi che passano anche dalla campagna acquisti. Caldissima la pista che porta alla stella Kevin De Bruyne con i giornalisti che chiedono al presidente se ci sono sviluppi nell’affare. De Laurentiis coinvolge Giovanni Manna spiegando come il ds del Napoli sia “a stretto contatto continuamente” con l’entourage del giocatore belga. “A che punto siamo con De Bruyne?” chiede dunque lo stesso patron al direttore sportivo. “Abbastanza vicini, siamo positivi…”, la replica prudente ma ottimista di Manna.

