Conte “Champions? Dobbiamo capire dove siamo in Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi la Champions deve essere una scuola. Dobbiamo imparare dai maestri. Qui c’è l’elite del calcio europeo: noi dobbiamo cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions”. Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia della gara di Champions in trasferta contro il PSV.

“Scott McTominay non si è allenato in pieno, ha fatto solo una parte dell’allenamento. Se si sentirà di giocare lo dirà lui. In caso contrario, troveremo altre soluzioni”, ha spiegato poi Conte. In forse quindi il centrocampista scozzese. Out invece l’attaccante Hojlund e spazio, dunque, a Lucca. “Dobbiamo cercare di mettere in campo una formazione il più possibile equilibrata. Giochiamo contro i campioni di Olanda. Lo scorso anno arrivavamo da underdog e non c’erano le coppe. In questa stagione abbiamo la Champions, giocatori diversi e schemi diversi: serve tempo. Varrà tanto l’inserimento dei nuovi. Bisogna dargli fiducia e avere pazienza”, ha detto ancora il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport.

“Kevin De Bruyne? Io cerco sempre di capire i calciatori con i quali lavoro. Lui sta avendo un’evelozione: sta lavorando per cercare di essere di più dentro la partita. Lui ha alzato il nostro livello di gioco. Ha cambiato posizione: adesso è molto più coinvolto con la palla e comunque può arrivare sempre al tiro ma ‘a fari spentì. Gli stiamo ritagliando un ruolo e lui è molto coinvolto in questa evoluzione”, ha concluso Conte.

“E’ chiaro che avremmo voluto un altro risultato a Torino ma abbiamo avuto qualche infortunio e i nuovi si stanno adattando. Personalmente sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra, ma ci vuole tempo per tutti. Abbiamo un gruppo molto forte e vogliamo dimostrarlo anche domani”, ha affermato invece Sam Beukema.

“Ho già giocato due volte qui in Olanda e sono arrivate due belle vittorie: speriamo di aggiungerne una terza”, l’auspicio dell’ex Bologna, consapevole però delle difficoltà: “Il Psv ha grande qualità, soprattutto in fase di possesso, pratica il tipico calcio olandese: vogliono attaccare, sono molto offensivi. Dobbiamo stare attenti: se ci riusciremo potremo fare una bella prestazione”.



– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).