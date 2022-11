Conte “Basta armi all’Ucraina senza confronto in Parlamento”

Conte “Basta armi all’Ucraina senza confronto in Parlamento”

"Stiamo stanchi dell'escalation militare. Basta armi all'Ucraina, il Governo non si azzardi a farlo senza un confronto in Parlamento". Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione per la pace di Roma. xl3/abr/mrv