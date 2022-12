Conte a Bari rilancia l’intesa tra M5S ed Emiliano

"Il Movimento è disponibile a continuare a lavorare per la comunità pugliese, ma proprio in questa prospettiva abbiamo chiesto e ottenuto dal presidente Emiliano massime garanzie innanzitutto per quanto riguarda un sistema di protezione sociale". Così a Bari il leader politico del M5S, Giuseppe Conte, dopo avere incontrato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. xa2/vbo