Consumi, partenza negativa nel 2024

ROMA (ITALPRESS) - Partenza negativa per i consumi in Italia nel 2024. A gennaio, secondo l'Osservatorio permanente Confimprese-Jakala, il mercato è in calo del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2023. Un risultato che coincide con i prezzi Istat al consumo di gennaio, che evidenziano un tasso di inflazione stabile ma con una pressione non indifferente legata ai prezzi elevati dei beni di prima necessità. fsc/gsl