Consumi in calo nel 2022. Bene il settore casa, male i motori

Gli acquisti per la casa tengono a galla il mercato dei beni durevoli compensando, almeno in parte, il crollo del settore motori. A evidenziarlo è l'Osservatorio Findomestic 2022, realizzato dalla società di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia. xa1/sat/abr/gtr