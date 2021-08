Consumi culturali in lieve ripresa

Leggero recupero per i consumi di beni e servizi culturali, che sono passati da circa 60 euro di spesa media mensile per famiglia di dicembre 2020 a quasi 70 euro a giugno 2021. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg. sat/gtr