Il Consiglio dell’Ue approva le nuove regole per i fondi pensione professionali

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Ue ha approvato la propria posizione negoziale in merito alla revisione del quadro UE per i fondi pensione professionali, noti anche come istituzioni per la previdenza complementare professionale (IORP). La direttiva IORP II ne disciplina le attività e la supervisione.

La sua revisione mira a migliorare la trasparenza dei costi e dei rendimenti per gli utenti, a rafforzare la gestione del rischio nel settore e a rimuovere gli ostacoli, compresi quelli transfrontalieri, che attualmente impediscono investimenti efficienti in questo ambito.

Il rafforzamento del quadro di riferimento dell’IORP è un obiettivo chiave sia dell’agenda dell’Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU) sia della tabella di marcia dell’UE “Un’Europa, un mercato unico”.

Tra le finalità c’è anche quello di contribuire ad aumentare il reddito pensionistico dei cittadini, promuovendo la previdenza complementare in un momento in cui le tendenze demografiche e del mercato del lavoro dell’UE mettono a dura prova l’adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici.

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