ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il pacchetto sicurezza. “C’è stata una proficua discussione”. Gli articoli approvati sono riservati alla “materia della sicurezza perché la materia immigrazione la tratteremo molto probabilmente la settimana prossima”. Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Cdm.

“L’approvazione del pacchetto sicurezza è un’ottima notizia: dalle parole ai fatti”. Così fonti della Lega.

