ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente”. La misura punta alla riduzione dell’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, interviene anche su Irap e tassa automobilistica regionale, ed è frutto del prezioso lavoro svolto in sede di confronto con i sindacati. Tra gli obiettivi anche quello di mitigare l’aumento dei costi dell’energia. Viene incrementato il fondo speciale di parte corrente, di 3.000.000 di euro per il 2022 e di 2.500.000 euro per il 2023. E’ stata inoltre prevista la partecipazione della Regione Lazio al comitato per la presentazione della candidatura a Expo Roma 2030

“Un intervento fondamentale, oggi portiamo a termine un lavoro nato tempo fa, da un confronto approfondito con le parti sociali”, dice Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“La riduzione dell’IRPEF, l’intervento sull’IRAP e le altre disposizioni all’interno della legge rappresentano un aiuto fondamentale per larga parte della popolazione del nostro territorio – aggiunge -. La Regione Lazio opera per ridurre le tasse e agevolare le categorie più svantaggiate. Grazie al Vicepresidente della Regione Daniele Leodori e a tutte le consigliere e i consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”.

I punti centrali della nuova legge sono:

La rideterminazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per specifiche categorie di soggetti e scaglioni di reddito imponibile.

L’individuazione delle categorie di soggetti passivi dell’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, per le quali non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota IRAP.

Riduzione degli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, nei limiti consentiti dalla normativa stradale.

Nel dettaglio:

IRPEF: Per il 2022 viene bloccata all’1,6% la maggiorazione regionale dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per tutti gli scaglioni di reddito successivi al primo. Si conferma l’applicazione della sola aliquota ordinaria a tutti i soggetti con reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF non superiore a 35.000 euro. Lo stesso trattamento si applica ai nuclei familiari con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro con 3 o più figli a carico; nuclei familiari con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro con uno o più figli a carico disabili; soggetti ultra 70enni portatori di handicap appartenenti a un nucleo familiare con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro.

BONUS ENERGIA: Per contenere l’aumento dei costi dell’energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor reddito si introduce una detrazione all’addizionale regionale IRPEF, per i contribuenti con reddito imponibile compreso tra 35.000 e 40.000 euro, pari a 300 euro.

IRAP: Per favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale continuerà a non essere applicata la maggiorazione dello 0,92% dell’imposta regionale sulle attività produttive per diversi soggetti: imprese femminili di nuova istituzione, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro; imprese operanti nei comuni montani; soggetti che operano nei settori di attività artistiche, cinematografiche, teatrali e culturali; librerie; imprese istituite nel 2022 da parte di “disoccupati over 50”, con valore della produzione netta riferita al territorio regionale non superiore a 100.000 euro; soggetti operanti nel settore del trasporto passeggeri in aree urbane e suburbane; attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator e altri servizi di prenotazione e assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio.

TASSA AUTOMOBILISTICA: Riduzione del 5% a partire dal 1 gennaio 2023

“Con questo atto – dichiara il vicepresidente della Regione, Daniele Leodori – restiamo al fianco di famiglie e imprese del nostro territorio. Confermiamo, infatti, l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi sotto i 35 mila euro e introduciamo un “BONUS ENERGIA” di 300 euro per la fascia di redditi tra i 35 mila e i 40 mila euro. Per quanto riguarda le imprese, invece, congeliamo l’applicazione, per molti settori della nostra economia, della maggiorazione dell’IRAP. Prevediamo poi, dal 1 gennaio 2023, uno sconto del 5% sulla tassa automobilistica regionale. In questo momento di profonda incertezza la Regione mette in campo una manovra fiscale redistribuiva che porterà benefici all’80% dei contribuenti del Lazio. Infine, grazie a questo testo, rafforziamo il nostro impegno a supporto della candidatura di Roma a Expo 2030, partecipando attivamente alla costituzione del comitato promotore”.

“Non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che ho presentato alla proposta di legge concernente “Misure per la riduzione della pressione fiscale e incremento del fondo speciale di parte corrente” con il quale chiedevo di introdurre una riduzione, pari al 10% rispetto al 5% preventivato dalla Regione Lazio nel 2023, a partire dall’annualità 2024, della tassa automobilistica per i contribuenti che effettuano il pagamento entro le scadenze previste – sottolinea il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone -. L’emendamento è stato approvato con riformulazione prevedendo che la riduzione venga applicata in modo progressivo con un incremento del 2,5% nell’annualità 2024 e un 2,5% ulteriore per il 2025. L’obiettivo è quello di incentivare i cittadini al pagamento di quella che viene definita la tassa più odiata. I dati dimostrano come solo il 35% dei cittadini del Lazio paghi nei tempi previsti il bollo auto. Aumentare la percentuale di riduzione significherebbe dare loro uno stimolo ad ottemperare e, allo stesso tempo, consentirebbe di incrementare le entrate della Regione”.

