Veto degli Usa alla risoluzione Onu per il cessate il fuoco a Gaza. E’ l’unico no

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la sesta volta, gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Il vice inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, ha detto che il testo “non è sufficientemente vincolante” nel condannare Hamas né nel riconoscere il diritto di Israele a difendersi.

Tutti gli altri 14 membri del Consiglio di sicurezza hanno votato a favore della bozza di risoluzione, che ha definito la situazione umanitaria a Gaza “catastrofica” e ha invitato Israele a revocare tutte le restrizioni agli aiuti. L’ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite, Riyad Mansour, ha definito la decisione degli Stati Uniti “profondamente deplorevole e dolorosa”, affermando che ha impedito al Consiglio di sicurezza di “svolgere il suo legittimo ruolo di fronte a queste atrocità”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).