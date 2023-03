NAPOLI (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Campania si è riunito stamane per il Question Time. La seduta, presieduta dalla vice presidente Loredana Raia, si è aperta ricordando, in occasione dell’8 marzo, le donne del mondo che in questo momento subiscono violenze e soprusi. “Il Consiglio regionale della Campania”, ha detto Raia “sarà sempre dalla parte delle donne che chiedono giustizia e diritti”. L’Assise è poi è passata ad affrontare le interrogazioni all’ordine del giorno. La consigliera Maria Muscara (Misto), ha posto l’attenzione sui percettori campani del Reddito di cittadinanza, evidenziando in particolare che tra i percettori occupabili e non occupati (660mila), circa la meta, stando ai dati Anpal, non avrebbe nemmeno sottoscritto il patto per il lavoro, presupposto necessario per cercare un’occupazione tramite i centri per l’impiego, mentre altri 173 mila percettori risultano titolari di un contratto di lavoro, ma per questo percepiscono una retribuzione non sufficiente e di conseguenza continuano a ricevere l’assegno. Muscarà ha chiesto pertanto al governo regionale quanti enti di formazione accreditati hanno presentato progetti di formazione per i percettori del reddito cosi come previsto dalla legge.

A rispondere è stato l’assessore alle Attività produttive, Antonio Marchiello. “Corre I’obbligo di precisare che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale avente carattere nazionale, rispetto alia quale la Regione assolve, per il tramite dei Centri per I’impiego, ad un ruolo di mera attuazione”. Il consigliere Gennaro Saiello (M5s) ha interrogato la giunta sui mancati rinnovi dell’esenzione ticket per reddito. Marchiello ha risposto che “cittadini che non hanno ricevuto il rinnovo dell’esenzione del ticket sanitario per reddito possono chiedere in autocertificazione un certificato provvisorio, ma se dai controlli effettuati risulta che le autocertificazioni presentate negli anni precedenti erano fasulle, l’Asl non rinnova il ticket e procederà al recupero coattivo delle somme indebitamente percepite”. Saiello ha replicato che “non si possono privare dei cittadini della possibilità di effettuare delle diagnosi solo perchè si trovano in difficoltà economica”, ed ha annunciato una raccolta di firme unitamente ad eventuali azioni legali”.

Il consigliere Tommaso Pellegrino (Italia Viva) ha proposto un’interrogazione per sapere quali misure si intendono assumere per colmare i ritardi e per superare Ie criticità che attengono l’organizzazione dell’assistenza domiciliare oncologica in Campania. Marchiello ha evidenziato che “il sistema territoriale di presa in carico si inserisce in un momento di complessivo ripensamento dei servizi assistenziali sul territorio. Pertanto, I’impegno attuale e dare un forte impulso a tutto il sistema territoriale delle cure domiciliari facendo leva sul modello di accreditamento degli erogatori pubblici e privati che concorrono a costituire la rete territoriale di presa in carico”. Il consigliere Pellegrino ha interrogato la giunta anche sul tema del Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, per conoscere quali misure sono state attuate nei confronti delle imprese già regolarmente iscritte nel Registro.

L’assessore alle Attività produttive ha risposto che “che gli avvisi finalizzati al riconoscimento di premialità in favore delle imprese iscritte nel registro, da un lato e per I’accesso al Fondo per il microcredito dall ‘altro, sono in via di definizione” e che “tutte Ie informazioni sulle attività svolte sono reperibili sul sito www.surap.regione.campania.it”. La consigliera Valeria Ciarambino (Misto), nella sua interrogazione ha chiesto di sapere se si intendano sollecitare Ie Direzioni generali delle Asl affinche si proceda a colmare Ie carenze di personate relative alla figura dirigenziale di ingegnere/architetto come da rispettivi piani del fabbisogno, mediante lo scorrimento delle graduatorie attualmente vigenti, con riferimento al concorso pubblico per dirigente ingegnere/architetto delta Asl Napoli 2. Marchiello ha replicato che “le Asl prima di avviare nuovi concorsi, possono utilizzare Ie graduatorie approvate da altre amministrazioni” ma che “nessuna responsabilità è ascrivibile all’amministrazione regionale in quanta la competenza all’utilizzazione delle graduatorie vigenti e esclusivamente delle aziende sanitarie”. Infine, nell’interrogazione del consigliere Giuseppe Sommese (Azione – Centro democratico-Demos-Europa Verde), è stato chiesto quali iniziative intende adottare la Regione Campania per garantire appropriatezza nella gestione della popolazione diabetica attraverso idonei dispositivi Flash Glucose Monitoring. L’assessore Marchiello ha risposto che “la Direzione generale per la tutela della salute ha già dato mandato a So.Re.Sa. di avviare una procedura per l’acquisizione di tecnologie per la diagnosi del diabete CGM, microinfusori e altri. E’ altresi intendimento della Giunta regionale dare mandate alia commissione Diabetologica di emanare linee di indirizzo relativamente all’utilizzo delle tecnologie per la diagnosi e il monitoraggio del diabete alia luce delle nuove evidenze scientifiche”.

