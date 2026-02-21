Consap, Giacomoni “Fondo studio e accesso a credito a disposizione dei giovani”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) - "Sono qui per dire ai giovani che il più grande investimento che loro possono fare nella loro vita è quello in cultura, istruzione e formazione. Non sono io a dirlo, è Warren Buffett, il più grande investitore di tutti i tempi, che dice 'investite in quello che vi può consentire di sviluppare le vostre competenze e le vostre capacità. I giovani hanno a disposizione il fondo per lo studio, il fondo per l'accesso al credito e gli studenti meritevoli, che è stato semplificato grazie alla digitalizzazione, è stato potenziato e verrà rilanciato. Da oggi i giovani, andando sul sito consap.it, potranno, se meritevoli - perché l'unico requisito è il merito, aver preso almeno 75 alla maturità o 100 in caso di laurea triennale - potranno avere un finanziamento fino a 50.000 euro per studiare in Italia, 70.000 per studiare all'estero, non solo per laurearsi, ma anche per fare un master all'estero". Così Sestino Giacomoni, presidente di Consap, a margine della winter edition del Forum in Masseria. xi2/sat/mca3