Coni, Pancalli “La politica? No subalterni, io uomo delle istituzioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Sento l'apprezzamento del mondo politico? Allora, mi viene da dire assolutamente sì, questo, devo dire, lo trovo un motivo non di orgoglio ma di consapevolezza perché evidentemente tutto il lavoro fatto in questi anni, anche con la politica, naturalmente per parte paralimpica, ha pagato. Io sono un uomo delle istituzioni e il fatto di sapere oggi che un bel pezzo dell'arco parlamentare che parte da destra arriva a sinistra o da sinistra arriva a destra, apprezzi il mio modo di lavorare, naturalmente non fa di me un candidato della politica, fa di me una persona che evidentemente ha sempre lavorato dando e attribuendo grandissimo valore al rispetto delle istituzioni e della politica, che va rispettata ma della quale non bisogna essere subalterni". Lo ha dichiarato il presidente del Cip Luca Pancalli a margine dell'evento "Il Foglio San Siro" in merito alla candidatura alle presidenza del Coni. pia/gm/azn