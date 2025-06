Coni, Buonfiglio “Pronti al massimo dialogo con il Governo”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo pronti al massimo dialogo con il Governo perché dobbiamo fare in modo che la politica comprenda che siamo preparati e competenti con qualsiasi governo che verrà. Non possiamo isolarci, dobbiamo essere parte del nostro Paese e parte di chi governa e di chi dà linee guida, cercando sempre di essere protagonisti per far sì che queste linee guida abbiano successo". Lo ha dichiarato il neo eletto presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “Dobbiamo presentare dei progetti che siano migliorativi per migliorare la performance, nono solo delle medaglie, ma anche siano utili come sportello di servizio per le federazioni, le discipline associate, le associazioni e le società sportive perché sono loro la base dello sport italiano”. spf/gm/gtr