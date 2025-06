Coni, Abodi “Confronto leale, siamo al servizio di un qualcosa di più grande”

ROMA (ITALPRESS) – “La vita prosegue, come immaginavamo non c’è stato alcun cataclisma. È emerso un confronto leale, le felicità è ritrovarsi con il nuovo presidente del Coni e del Cip, amici insieme ad altri amici, andando oltre. La certezza è che tutti siamo al servizio di qualcosa di molto più grande di ognuno di noi. Voglio salutare Luca Pancalli e Giovanni Malagò, che hanno fatto un lungo percorso dando il meglio e mettendosi al servizio. Cerchiamo di essere sempre al servizio della comunità, sapendo che il governo centrale lavorerà ancora di più con le Regioni. Vogliamo parlare con i giovani”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa “La pratica sportiva”, in cui l’Istat ha presentato i dati del 2024.

A proposito del rapporto, Abodi ha aggiunto: “Per noi è fondamentale la capacità di raccontare sempre più oggettivamente, anche con la forza dei dati. Il medagliere dovrà sempre corrispondere a un miglioramento della qualità della vita, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo sostenere con ogni risorsa la qualità della vita, affinché migliori, sia a livello individuale che comunitario, rafforzando le difese immunitarie sociali”, ha concluso.

