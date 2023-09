ROMA (ITALPRESS) – Incontro presso la sede del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, tra il sottosegretario Alberto Barachini e il presidente dell’Ordine dei giornalisti nazionale Carlo Bartoli, accompagnato dal vicepresidente Angelo Luigi Baiguini e dalla segretaria Paola Spadari. Un’occasione di confronto sulla riforma delle agenzie di stampa contenuta nel Dpcm dell’11 luglio 2023 e, in particolare, sulla figura del garante contro le fake news.

Barachini ha condiviso con i rappresentanti dell’Odg l’analisi e le criticità del settore venute alla luce durante lo studio che la Commissione presieduta dal giurista Sabino Cassese ha portato avanti e, nel dettaglio, ha illustrato la priorità che la riforma ha inteso tutelare sin dall’inizio – vale a dire la tutela dell’occupazione e la salvaguardia della professionalità giornalistica – e il senso collaborativo insito nella istituzione della figura di un garante contro le fake news, scelto autonomamente dalle agenzie proprio per dar loro la possibilità di selezionare il soggetto più idoneo in funzione delle competenze utili alle singole agenzie. Barachini, dopo un ulteriore approfondimento chiesto dall’Odg sulla figura del garante, ha manifestato la sua volontà di proseguire con l’Ordine dei giornalisti un percorso cadenzato per osservare, in generale, l’attuazione della riforma delle agenzie di stampa così lungamente attesa. L’Odg ha auspicato, infine, che si avvii un percorso virtuoso per la formazione continua dei giornalisti e l’elaborazione di policy deontologiche a tutela della qualità del lavoro giornalistico anche nelle realtà digitali.

