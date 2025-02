ROMA (ITALPRESS) – Con una comunicazione che cambia, un’informazione responsabile è sempre più necessaria anche per raccontare l’Anno Santo. E’ con questo obiettivo che, a pochi giorni dal Giubileo della Comunicazione, l’associazione Giornaliste Italiane ha organizzato l’evento “Raccontare il Giubileo”, che si è tenuto stamane nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L’incontro ha visto la presenza, tra gli altri, di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma; del sottosegretario al Mef, Lucia Albano; Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio; Monsignor Fisichella, pro-prefetto per la nuova Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco per l’organizzazione del Giubileo.

“Da parte dell’amministrazione capitolina, vi è stato e vi è un grandissimo impegno perchè la macchina organizzativa funzioni e sia all’altezza per accogliere fedeli che da tutto il mondo corvergeranno a Roma. Questo è un giubileo che tocca davvero il cuore di tutti. La speranza, sentimento dal contenuto spirituale, è anche l’atteggiamento con cui guardare al presente, da vivere con ottimismo, senza essere schiacciati dall’utile”, ha sottolineato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

“Per noi è importante raccontare la capacità di comunicare della nostra Città. Il giubileo è l’evento che catalizza milioni di persone, non solo cristiane. Quindi è importante accogliere con cammini, strutture e servizi i pellegrini che giungono a Roma per un pellegrinaggio dello spirito. Quello che emerge, inoltre, è un’Italia che funziona perchè sono stati tanti i cantieri che, con un lavoro di squadra enorme, siamo riusciti a portare a termine nelle tempistiche previste”, ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

Presente il sottosegretario al Mef, Lucia Albano, come rappresentante delle istituzioni: “Il governo ha voluto istituire una cabina di regia per pianificare strategie organizzative, stanziando e investendo risorse (2,3 miliardi) per l’evento del Giubileo in cui crede molto. C’è stato un grande spirito di collaborazione, con approccio metodologico, come voluto dal sottosegretario Mantovano, che ha scandito i tempi, superando le difficoltà e differenze per raggiungere uno scopo”.

Per Monsignor Fisichella, pro-prefetto per la nuova Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco per l’organizzazione del Giubileo, “il primo racconto è quello dei volti, quelli di oggi, che collaborano in un clima di amicizia e responsabilità. Un grande lavoro di squadra per l’organizzazione di questo evento. Non ci aspettavamo nei primi 10 giorni più di mezzo milione di persone. I numeri però non sono la cosa più importante. Indicano semplicemente che c’è bisogno di spiritualità, attraverso il pellegrinaggio, cioè aiutare le persone a rientrare in se stesse. E’ una fase storica tecnologica talmente invadente che annulla la persona e l’individualità”.

Tra i relatori, anche Bruno Vespa, giornalista Rai, Davide Rondoni, responsabile dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, Betta Mancini, socia fondatrice associazione Giornaliste Italiane, Andrea Tornielli, direttore comunicazione Santa Sede, e Gina Nieri, consigliere d’amministrazione Mediaset.

