Confisca di beni da un 1 milione per sorvegliato speciale a Catanzaro

CATANZARO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Catanzaro e Cosenza ha eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro di 1 unità immobiliare e di 2 imprese con relativi patrimoni aziendali, comprendenti numerosi appezzamenti di terreno, motoslitte, quad e rapporti bancari per un valore complessivo stimato in oltre 1 milione di euro. I beni sono riconducibili ad una persona nei cui confronti è stata irrogata nel 2020 la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, ulteriormente aggravata nel corso del 2022.

L’uomo è stato coinvolto, sempre nel 2022, nel procedimento “Reset” dove è stato condannato dal G.U.P. di Catanzaro a 13 anni e 8 mesi di reclusione poichè riconosciuto organico al gruppo mafioso operante a Cosenza e territori limitrofi, facente capo al boss Francesco Patitucci. Ancora, nel 2023, lo stesso è stato implicato nell’operazione “Gentleman II”, per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, la cui posizione è pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari. La misura scaturisce dall’analisi del profilo patrimoniale del destinatario e dei familiari, volto a verificare la congruità del valore dei beni a disposizione rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta, che aveva già portato al sequestro degli stessi il 23 ottobre del 2024.

– Foto: Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).