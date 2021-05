“Oggi, in occasione della simbolica serrata dei punti vendita all’interno dei centri commerciali, Confimprese ha incontrato tutte le forze politiche per sostenere la richiesta di un’immediata riapertura delle strutture nei week end. Non possiamo aspettare oltre. Essere chiusi nel week end significa rinunciare al 50% delle vendite della settimana”. Lo afferma Francesco Montuolo, vice presidente di Confimprese, definendo positiva la risposta delle principali forze politiche alla richiesta di riaprire da subito i punti vendita all’interno dei 1.300 centri commerciali in Italia.

