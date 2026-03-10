Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione

MILANO (ITALPRESS) - Il retail guarda con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità sociale e di governance: è quanto emerge dall'annuale ricerca "Trend di sostenibilità nel retail" condotta da Confimprese con partner Global Strategy, illustrato nel corso di un convegno organizzato dall'associazione a Milano. Nello specifico, il 73% delle aziende punta sulla parità di genere e attua politiche di assunzione con questa finalità; sul fronte della sostenibilità ambientale, invece, il 72% dei retailer si concentra su soluzioni di efficientamento nei punti vendita. f12/fsc/gtr