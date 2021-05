ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – A meno di una settimana dall’azione di Aragòn in Spagna, si è conclusa la prima giornata di gare del Gaerne Estoril Round, il secondo appuntamento del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike presso il Circuito Estoril in Portogallo, dove per l’occasione sono scese in pista solamente le classi W orldSBK e WorldSSP. In Portogallo Pirelli riceve conferme sull’ottima performance della nuova soluzione da qualifica anche su questo circuito: il record assoluto del circuito di 1’36.154, firmato da Toprak Razgatlioglu nella Superpole del 2020, viene abbassato da ben tre piloti – Jonathan Rea, Scott Redding e Alex Lowes. Il miglior tempo in assoluto è del poleman Jonathan Rea con 1’35.876. WorldSBK Gara 1 vede tre diversi costruttori sul podio a nove decimi di distanza, a conferma della versatilità e adattabilità dei pneumatici da competizione DIABLO Superbike di Pirelli. Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) conquista la vittoria di Gara 1 puntando sulla soluzione super morbida SCX al posteriore; Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) sul secondo gradino del podio conferma la sua forza su questo circuito, segue in terza posizione il Campione del Mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR).

La soluzione posteriore più utilizzata dai piloti della classe WorldSBK è stata la super morbida di gamma SCX (opzione A), mentre il resto della griglia sceglie la soluzione morbida SC0 (opzione B). All’anteriore invece la maggior parte dei piloti ha optato per la soluzione di sviluppo Z0628 (opzione C).

(ITALPRESS).