Conferme dalla Casa Bianca sull’accordo per TikTok “Arriverà a giorni, 6 americani su 7 nel Cda”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le attività statunitensi di TikTok saranno per la maggior parte di proprietà e sotto il controllo di americani, in base a un accordo raggiunto questa settimana per scorporare la piattaforma dalla sua proprietà cinese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, a Fox News. “Sei dei sette posti nel consiglio di amministrazione di TikTok saranno assegnati agli americani e l’algoritmo dell’app sarà controllato dagli Stati Uniti”, ha spiegato Leavitt, confermando che l’accordo finale dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).