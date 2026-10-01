Confermate le nomine dei nuovi CEO di Allianz Partners e Allianz Direct

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo Allianz annuncia le nomine dei nuovi Chief Executive Officer (CEO) presso Allianz Partners e Allianz Direct, garantendo continuità e slancio alla crescita a seguito della nomina di Tomas Kunzmann a membro del Board of Management di Allianz SE. Le nomine riflettono il solido patrimonio di leadership interna di Allianz e rafforzano la sua posizione di leader nei modelli di business digitali in rapida crescita e incentrati sul cliente, che integrano soluzioni nei settori auto, casa, viaggi, assistenza e salute.

Le nomine, tutte soggette all’approvazione regolamentare, sono state pianificate e calendarizzate in modo da garantire un passaggio di consegne senza soluzione di continuità. Philipp Kroetz, attualmente Chief Executive Officer di Allianz Direct, assumerà la carica di Chief Executive Officer di Allianz Partners a partire dal 1° novembre 2026. Ha guidato Allianz Direct dal 2022, trasformando l’azienda in una piattaforma digitale europea in espansione profittevole per l’assicurazione danni (P&C – Property and Casualty), al servizio di oltre 3,2 milioni di clienti.

Laurent Floquet, attualmente Chief Operating Officer di Allianz Partners, succederà a Philipp Kroetz nella carica di Chief Executive Officer di Allianz Direct, portando nel suo nuovo ruolo una profonda competenza nel settore della mobilità e nelle soluzioni orientate ai servizi per i clienti. Assumerà il suo nuovo incarico il 1° novembre 2026. Il successore di Laurent Floquet sarà annunciato prossimamente.

“Sotto la guida di Sirma Boshnakova, Board Member di Allianz SE, Philipp, Laurent e Tomas hanno tutti svolto un ruolo fondamentale nell’approccio all’Allianz Connected Platforms, che offre ai clienti esperienze accessibili e personalizzate su larga scala, valorizzando e superando i modelli operativi e geografici tradizionali”, si legge in una nota.

Sirma Boshnakova, Member of the Board of Management di Allianz SE e responsabile per il settore Insurance Western & Southern Europe di Allianz Direct e Allianz Partners, ha commentato: “Allianz Partners e Allianz Direct sono centrali nella nostra ambizione di costruire le Connected Platforms, la nostra combinazione unica tra tecnologia abilitata dall’intelligenza artificiale ed un network reale di servizi globali, che rendono accessibili ai nostri clienti soluzioni personalizzate e interfacce semplificate. Avvicinando le nostre attività e ponendo i clienti al centro, possiamo non solo reinventare i customer journey, ma anche creare connessioni più forti tra le nostre persone e i nostri leader. Philipp e Laurent hanno entrambi dimostrato come i giusti modelli assicurativi digitali possano creare un valore significativo e differenziante sia per i nostri clienti che per i nostri azionisti. Sono lieta che porteranno la loro esperienza e la loro etica di stretta collaborazione nelle responsabilità ampliate, mentre continuiamo a costruire le competenze e lo slancio necessari per la nostra prossima fase di crescita”.

– foto ufficio stampa Allianz –

(ITALPRESS).