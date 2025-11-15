Confcommercio lancia l’allarme sulla chiusura dei negozi

ROMA (ITALPRESS) - Negli ultimi dodici anni l’Italia ha perso oltre 140mila attività di commercio al dettaglio, tra negozi e ambulanti, con i cali più forti nei centri storici e nei piccoli comuni. Un trend che, senza interventi di rigenerazione urbana e senza il riutilizzo degli oltre 105mila negozi oggi sfitti, rischia di accelerare ulteriormente: secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, entro il 2035 potrebbero sparire altre 114mila imprese, più di un quinto di quelle attive. L’analisi, diffusa in vista dell’evento nazionale “inCittà – Spazi che cambiano, economie urbane che crescono”, evidenzia come la desertificazione commerciale abbia impatti pesanti sulla qualità della vita e sulla coesione sociale. mgg/mrv