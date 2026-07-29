Confalonieri “Nulla da recriminare, dobbiamo ripartire da qui”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "C'è tanta amarezza e delusione, ci aspettavamo di più. Arrivavamo da un oro agli Europei ed eravamo tranquilli, abbiamo fatto tutta la preparazione per questa gara. Siamo partiti bene con l'Algeria, poi l'incontro con Israele che sapevamo essere complicato: lo abbiamo disputato un po' con il freno tirato, facendo poca scherma, e ci siamo lasciati innervosire. L'abbiamo messa sul caos e la polemica, facendo così il gioco di Israele, ce la siamo giocata sino alla fine e i ragazzi comunque hanno combattuto e si sono impegnati al massimo, quindi non ho niente da recriminare". Così il ct della Nazionale maschile di spada, Diego Confalonieri, commenta l'eliminazione degli azzurri per mano di Israele agli ottavi dei Mondiali di Hong Kong. "E' un gruppo fantastico e molto giovane: dalle sconfitte si deve imparare, il team si deve amalgamare e diventare squadra anche quando le cose non girano bene", aggiunge il coach azzurro. "Ora i ragazzi si prenderanno un po' di vacanza, come tutti noi, poi ricominceremo proprio da qui, per costruire una squadra per la qualifica olimpica, che inizierà ad aprile 2027. E' una squadra forte, che merita di avere fiducia e noi tutti ci crediamo. Bisogna lavorare ma nessuna paura o timore, solo voglia di rivincita, già da oggi", conclude Confalonieri. mc/mca3