Confagricoltura “Bene le misure UE per gli agricoltori in difficoltà a causa della crisi in Medio Oriente”

ROMA (ITALPRESS) – Confagricoltura accoglie positivamente il Regolamento con cui la Commissione UE il 27 luglio scorso ha stanziato per gli agricoltori europei 540 milioni per fronteggiare gli aumenti dei costi di produzione dovuti alla crisi in Medio Oriente. Per l’Italia si tratta di un fondo di 45,6 milioni che, con la previsione del cofinanziamento al 200%, potrebbero diventare quasi 137 milioni.
Una somma importante, spiega Confagricoltura, soprattutto in una fase di difficoltà come questa che vede il settore primario sotto stress a causa del conflitto in Medio Oriente. Le misure di compensazione saranno concesse sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori. Come auspicato da Confagricoltura, esse potranno essere cumulate con altri sostegni finanziati dal I pilastro o dallo sviluppo rurale.
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