ROMA (ITALPRESS) – “FIAIP segue con attenzione il dibattito avviato intorno alla proposta di legge n. 2692 in materia di condominio, nella consapevolezza che si tratta di un ambito complesso, che incide direttamente sulla vita quotidiana di milioni di cittadini e sull’equilibrio del patrimonio immobiliare”. Lo afferma il presidente nazionale della Fiaip, Fabrizio Segalerba, sulla proposta di legge n. 2692. “Riteniamo che i temi della trasparenza, della chiarezza gestionale e della qualificazione professionale degli operatori coinvolti nella gestione dei condomìni meritino una riflessione approfondita e responsabile. La figura dell’amministratore di condominio svolge un ruolo delicato e centrale e ogni eventuale intervento normativo deve essere valutato con grande attenzione, tenendo conto delle ricadute concrete sui condomini, sui professionisti e sui costi di gestione, prosegue.

“In particolare, riteniamo fondamentale che qualsiasi evoluzione della disciplina garantisca una tutela piena ed effettiva dei condomini in regola con i pagamenti, evitando che possano ricadere su di essi conseguenze economiche derivanti da inadempimenti altrui. La certezza delle regole deve andare di pari passo con i principi di equità e responsabilità individuale – sottolinea Segalerba -. FIAIP è da sempre favorevole a percorsi che valorizzino la crescita professionale, la formazione e la correttezza dei comportamenti, ma ritiene altrettanto necessario che le soluzioni normative siano improntate a criteri di equilibrio, proporzionalità e sostenibilità. In questa fase, riteniamo prematuro esprimere valutazioni definitive sui singoli strumenti previsti dalla proposta. Il confronto tra le associazioni di categoria e con il legislatore sarà fondamentale per approfondire i contenuti del testo e contribuire, con spirito costruttivo, a eventuali miglioramenti. FIAIP resta pertanto disponibile al dialogo istituzionale, con l’obiettivo di favorire soluzioni condivise che garantiscano una gestione del condominio più trasparente, efficiente e rispettosa dei diritti di tutti i soggetti coinvolti”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

(ITALPRESS).