CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 39 anni, latitante dallo scorso luglio. L’uomo si era reso irreperibile dopo il rigetto dell’istanza per ottenere una pena alternativa alla detenzione, scaturita da una condanna per tentata rapina in provincia di Siracusa.

Gli agenti del Commissariato di Librino, grazie a un’accurata attività di appostamento e monitoraggio, sono riusciti a rintracciare il nascondiglio del ricercato – già noto alle forze dell’ordine per rapina a mano armata, furto e spaccio – all’interno di un vasto complesso condominiale. Il 39enne è stato bloccato mentre usciva dall’appartamento ed è stato trasferito in carcere per scontare la pena residua.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).