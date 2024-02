CONCOREZZO (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – 60 vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte, per un incendio nella zona industriale di Concorezzo, in Bruanza. In fiamme 4 capannoni con attività commerciali all’interno. Nessuna persona è stata coinvolta, la situazione è sotto controllo e le squadre sono ancora al lavoro.(ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco