Concluso a Cittaducale il primo corso per agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, formati 94 allievi

CITTADUCALE (RIETI) (ITALPRESS) – Termina oggi il corso di formazione del primo contingente di 94 Allievi Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale. I risultati, particolarmente positivi, si legge in una nota, confermano il valore dell’intesa che prevede, nel corso del 2026 e del 2027, la formazione di 266 Allievi Agenti Forestali. Il percorso formativo si concluderà il 21 agosto a seguito dell’addestramento al tiro che sarà curato dal Corpo Forestale presso i poligoni di tiro di Palermo e Catania. Formare nuovi agenti forestali significa rafforzare la sicurezza ambientale e proteggere il futuro della Sicilia, sottolinea la nota, che evidenzia come il corso abbia fatto registrare risultati positivi sotto il profilo didattico, professionale e addestrativo, confermando la validità del modello formativo adottato e il valore della collaborazione tra due istituzioni accomunate dalla missione di tutelare l’ambiente, il territorio e la biodiversità.

Il Protocollo, sottoscritto nel dicembre 2025 dal Generale di Divisione Fabiano Salticchioli, Ispettore degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei Carabinieri, e dall’ingegnere Dorotea Di Trapani, Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, prevede, nel corso del 2026, cui è seguito, per ragioni organizzative, un Atto Aggiuntivo sottoscritto a luglio, la formazione tecnico-pratica di base di un massimo di 300 Allievi Agenti Forestali della Regione Siciliana, suddivisi in più contingenti. Il Piano studi è stato elaborato, congiuntamente, dalla Scuola Forestale Carabinieri e dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, con l’obiettivo di coniugare l’esperienza e le competenze specialistiche maturate dall’Arma nella tutela dell’ambiente, del territorio e della biodiversità con le esigenze operative e la conoscenza del territorio proprie del Corpo Forestale regionale.

L’intesa, prosegue la nota, rappresenta un investimento strategico sulle persone, sulle competenze e sulla capacità delle istituzioni di garantire una presenza sempre più qualificata sul territorio. L’avvio di una nuova stagione di reclutamento e formazione consolida una tradizione professionale essenziale per la Sicilia e rafforza il Corpo Forestale della Regione Siciliana nell’assolvimento delle proprie funzioni. L’avvio di una nuova stagione di reclutamento e formazione rafforza la continuità di una tradizione professionale e operativa indispensabile per la Sicilia. Preparare agenti altamente qualificati significa accrescere la capacità di prevenire e contrastare gli incendi boschivi, vigilare sul territorio, tutelare la biodiversità, fronteggiare emergenze ambientali sempre più complesse e contrastare i reati e le aggressioni al patrimonio naturale. La Scuola Forestale Carabinieri mette a disposizione del percorso la propria elevata qualificazione, l’esperienza consolidata nell’addestramento e un patrimonio di competenze specialistiche capace di coniugare preparazione teorica, formazione tecnico-pratica e cultura del servizio. La definizione congiunta dei percorsi consente di assicurare standard formativi qualificati, procedure operative condivise e una preparazione coerente con le concrete esigenze del territorio siciliano.

“Oggi si conclude il corso di formazione di altissimo livello del primo contingente di Allievi Agenti Forestali. I risultati particolarmente positivi conseguiti confermano la qualità del lavoro svolto e il valore strategico della collaborazione avviata con l’Arma dei Carabinieri. Questi giovani si preparano a mettere competenza, professionalità, responsabilità e un profondo senso delle istituzioni al servizio della Sicilia e della sua comunità. Questo percorso assume un significato storico e simbolico anche per i Commissari e gli Ispettori del Corpo Forestale della Regione Siciliana che, a distanza di oltre trent’anni, sono tornati nei luoghi in cui essi stessi si sono formati. A loro va il ringraziamento per l’impegno, l’esperienza e il contributo offerto alla crescita professionale dei nuovi agenti. Ogni nuovo agente formato rappresenta un presidio in più nella prevenzione degli incendi, nella vigilanza ambientale, nella tutela della biodiversità e nel contrasto agli illeciti. Formare nuovi agenti significa rafforzare il Corpo Forestale e proteggere concretamente il futuro della Sicilia”, dichiara il dirigente generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Dorotea Di Trapani.

“La Scuola Forestale Carabinieri, antico Istituto di formazione che in oltre 120 anni di vita ha formato generazioni di appartenenti all’Amministrazione forestale e oggi continua ad addestrare i militari dell’Arma dei Carabinieri, conferma non solo la sua vocazione ispirata da una solida cultura tecnico scientifica professionale volta alla tutela del patrimonio forestale ambientale e agroalimentare, ma si pone come polo didattico nazionale aperto a tutte le istituzioni regionali e locali preposte alla tutela dell’ambiente e del territorio. Solo negli ultimi quattro anni la Scuola ha svolto corsi per i Corpi forestali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, della Provincia Autonoma di Trento e per la Regione Campania, oltre ad attività di partenariato con il mondo delle associazioni. Completa la vasta offerta formativa dell’Istituto l’attività didattica diretta a istituzioni pubbliche estere e internazionali svolta dal Centro di Eccellenza per la Tutela Ambientale di Sabaudia. Mentre salutiamo i giovani allievi agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana che si sono dimostrati discenti attenti e di ottimo profitto, l’Istituto è già al lavoro per ospitare gli altri contingenti Corpo”, dichiara il Comandante della Scuola Forestale Carabinieri, Colonnello Gaetano Palescandolo.

“Grazie alla proficua collaborazione con l’Arma stiamo costruendo un Corpo Forestale sempre più moderno, preparato e capace di affrontare le sfide ambientali che la Sicilia ha davanti. I risultati ottenuti dal primo contingente di allievi confermano la qualità del percorso intrapreso e la bontà di un’intesa che punta a valorizzare competenze, professionalità e spirito di servizio. I nuovi agenti saranno presidio di legalità, difesa del patrimonio naturale e punto di riferimento per le comunità. In un periodo in cui gli incendi, i cambiamenti climatici e le aggressioni all’ambiente richiedono risposte sempre più efficaci, investire nella formazione significa investire nella sicurezza e nel futuro della Sicilia. Il Corpo Forestale rappresenta una risorsa strategica per la nostra Regione e continueremo a rafforzarlo con determinazione”, dichiara l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino.

I risultati del primo contingente, viene sottolineato, costituiscono una base solida per la prosecuzione dell’accordo e per la formazione delle successive nuove leve. La collaborazione unisce l’esperienza specialistica dell’Arma dei Carabinieri alla presenza operativa e alla conoscenza del territorio del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Due istituzioni, una missione comune e un obiettivo concreto: formare professionisti preparati a difendere l’ambiente, accrescere la sicurezza del territorio e custodire il patrimonio naturale dell’Isola. Ogni nuovo agente forestale formato rappresenta un presidio in più per la Sicilia e un investimento concreto nel suo futuro, conclude la nota.

– foto ufficio stampa Arma dei Carabinieri e Corpo Forestale della Regione Siciliana –

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