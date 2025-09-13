Concluse le operazioni della Polizia contro la criminalità giovanile, identificate quasi 63 mila persone

ROMA (ITALPRESS) – Si sono concluse le operazioni ad “alto impatto” della Polizia di stato contro la criminalità giovanile, svolte a partire dal 22 agosto dalle squadre mobili delle Questure interessate, su tutto il territorio nazionale. Le attività hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonchè responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, secondo quanto reso noto, le indagini effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e la successiva attività costituita da controlli mirati e perquisizioni svolte nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e giovani appena maggiorenni, hanno consentito di identificare 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, in zone di “movida”, centri commerciali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari. Su 160 di loro sono in corso verifiche per l’eventuale avvio delle procedure per l’adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane.

Sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 283 maggiorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi; sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 22 minorenni per reati contro la persona e il patrimonio, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi; sono state, inoltre, eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l’esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento in istituti minorili di pena nei confronti di 6 minorenni nonchè della permanenza in casa nei confronti di un minorenne.

Sono stati denunciati in stato di libertà 1.110 maggiorenni e 180 minorenni per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanza stupefacenti e detenzione illegale di armi; sono stati controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali; sono stati sequestrati 19 kg di cocaina, 1 kg di eroina e 79 di cannabinoidi nonchè quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione.

Sono stati anche sequestrati 2 fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro; 89 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, tra cui 2 katane, una mazza da baseball, 1 manganello telescopico, 2 bastoni sfollagente, un bastone di metallo, un tirapugni di metallo, una bomboletta di spray urticante, 2 martelli, 2 taser, una catena di bicicletta, un passamontagna e diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

Nel corso dell’operazione sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, soprattutto collanine d’oro, gioielli, orologi e cellulari, e sequestrate banconote false, bancomat e documenti di identità rubati o contraffatti nonchè un tesserino contraffatto della Guardia di Finanza; sono state elevate 425 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche; sono stati monitorati 1.300 profili social, dei quali 5 inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle Forze di Polizia, nonchè all’uso delle armi da fuoco e da taglio, che saranno segnalati alle competenti Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. Alcuni dei giovani coinvolti – viene sottolineato – appartengono a gruppi riconducibili ai cosiddetti “maranza”.

