PISA (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri la tappa italiana di Coppa del Mondo paralimpica a Pisa: l’ultima giornata ha visto gli azzurri salire sul terzo gradino del podio nella prova di fioretto open a squadre, nona medaglia tricolore in un weekend ricco di emozioni. Il quartetto composto da Alessia Biagini, Andreea Ionela Mogos, Matteo Betti e Michele Massa ha vinto la finale per il bronzo contro la Francia conquistando un podio meritato grazie al risultato di 20-7. L’Italia era uscita sconfitta contro la Cina per 20-10 nella semifinale con gli asiatici che poi si sono aggiudicati la prova. Poi i ragazzi del CT Simone Vanni hanno servito il pronto riscatto. Quinto posto per gli spadisti del Commissario tecnico Francesco Martinelli. La formazione composta da Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Matteo Dei Rossi e Michele Massa ha avuto la meglio, nel primo match di giornata, sul quartetto thailandese con il risultato di 45-39. La squadra asiatica ha comunque dato filo da torcere agli azzurri, ma Matteo Dei Rossi è stato l’autore di una decisiva rimonta concretizzata poi da Emanuele Lambertini nell’ultimo assalto. Approdati ai quarti di finale, il cammino degli italiani è stato deviato dalla Nazionale irachena che ha avuto la meglio per 45-37. L’Italia però ha onorato e tirato al massimo gli importanti assalti dei “piazzamenti”, battendo prima a Gran Bretagna 45-41 e poi la Polonia 45-43, chiudendo così la gara al 5° posto. Ottava posizione finale, invece, per il quartetto delle sciabolatrici azzurre composto da Andreea Mogos, Loredana Trigilia, Julia Markowska e Rossana Pasquino. La squadra del ct Marco Ciari è stata battuta dalla Thailandia con il punteggio di 45-24 nel tabellone da 16. Successivamente i ko contro Ungheria e Hong Kong hanno deciso l’8° posto finale dell’Italia. Nella domenica pisana è stato assegnato anche il Premio Pierangelo Pardini, indimenticato componente del Gruppo Schermistico Arbitrale italiano, che è andato all’ungherese Reka Balogh scelta come miglior arbitro di questa edizione della prova di Coppa del Mondo 2023 di Pisa. Una quattro giorni che ha visto l’Italia brillare con nove medaglie di cui due d’oro. Dopo 19 mesi torna in gara ed è subito trionfo per Bebe Vio che conquista la prova di fioretto femminile categoria B regalando una grande emozione al pubblico presente, che ha gremito la tribuna del PalaCua. Grande prestazione anche per Rossana Pasquino che ha superato tutte le sue avversarie nella competizione di sciabola femminile cat. B conquistando la vittoria finale. Per la prof campana anche l’argento nella competizione di spada. Sono cinque i bronzi azzurri arrivati grazie agli ottimi risultati di Julia Markowska nella spada femminile cat. B, di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi nella sciabola maschile A, Emanuele Lambertini nel fioretto A e di Michele Massa nel fioretto B e la squadra open di fioretto. Un’ottima edizione, non solo per il settore guidato dal Coordinatore Dino Meglio, ma anche dal punto di vista organizzativo, per merito del lavoro del team guidato da Giovanni Calabrò e Daria Marchetti, ai quali sono andati i complimenti e i ringraziamenti del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, a sua volta molto soddisfatto per i tanti appezzamenti ricevuti dalle delegazioni straniere (27 i Paesi rappresentanti) presenti a Pisa.

– FOTO BIZZI –

(ITALPRESS).

