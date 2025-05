Conclave, Rocca “Fino all’intronizzazione l’attenzione sarà massima”

ROMA (ITALPRESS) - "Si sta collaborando fianco a fianco anche con il Dipartimento della Protezione civile. I numeri saranno importanti ma il sistema non ha mai smesso di funzionare. Fino alla cerimonia di intronizzazione, che vedrà una partecipazione numerosa, l'attenzione sarà massima e manterremo sempre lo stesso profilo di collaborazione leale e istituzionale". Così, in merito al Conclave, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di una conferenza stampa in Regione. xb1/vbo/mca1