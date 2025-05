Conclave al via, fedeli in piazza tra pioggia, sole e pronostici

ROMA (ITALPRESS) - È il giorno dell'inizio del conclave, e già in mattinata sono numerosi i fedeli in piazza San Pietro, nonostante il tempo incerto, con la pioggia che si alterna al sole. Tra i credenti è forte l'attesa per il nuovo pontefice, e c'è anche chi si sbilancia su un candidato preferito. xb1/sat/gtr