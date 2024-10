ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi pomeriggio nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, su iniziativa dell’onorevole Patty L’Abbate, il corso di alta formazione Gestione dei rifiuti nell’economia circolare, rivolto ai giovani laureati di Puglia e Basilicata che vogliono sviluppare competenze ambientali con un focus sulla gestione dei rifiuti di imballaggio. Promosso da CONAI come nuova tappa dei suoi Green Jobs, i percorsi formativi post-laurea che aiutano i neolaureati a trovare opportunità professionali nel campo della tutela del Pianeta, il corso è attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: si svolgerà con lezioni da remoto in modalità sincrona dal 12 novembre 2024 al 21 gennaio 2025 e avrà l’obiettivo di rendere più solida la spendibilità professionale dei giovani professionisti interessati a tematiche ambientali, approfondendo non solo conoscenze teoriche ma anche aspetti tecnologici, scientifici ed economici legati al trattamento e al recupero dei rifiuti.

A parlarne, oggi, sono statiPatty L’Abbate, Vicepresidente della Commissione Ambiente; il Vicedirettore generale CONAI Fabio Costarella; il professor Bruno Notarnicola dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coordinatore del corso; Paola Ficco, coordinatore scientifico di Reteambiente Formazione.

“Creare figure professionali con competenze nell’economia circolare è essenziale, non solo per le imprese, ma per l’intera comunità – spiega L’Abbate -. Diventare imprese competitive e circolari significa adottare un nuovo approccio alla produzione, alla progettazione dei prodotti, e ridurre significativamente l’impatto ambientale grazie a processi innovativi. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale formare green manager capaci di supportare la trasformazione necessaria, sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Questo corso rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo accademico, le istituzioni e l’industria, che insieme hanno saputo creare un’opportunità formativa unica. Un’iniziativa che permette ai giovani di acquisire le competenze richieste per affrontare le sfide del futuro e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio. Per i giovani, si aprono concrete opportunità di carriera in un mercato del lavoro sempre più orientato al futuro e alle pratiche sostenibili”. “Per la comunità, i benefici includono un miglioramento della qualità della vita, una riduzione dell’inquinamento e una maggiore attenzione alla salute – aggiunge -. Attraverso i green jobs, offriamo ai giovani di Puglia e Basilicata la possibilità di diventare protagonisti del cambiamento, mettendo le proprie competenze al servizio del bene comune e della loro comunità”.

“Continua l’impegno di CONAI anche nella formazione. Green Jobs nasce cinque anni fa, diventando in pochissimo tempo un immancabile appuntamento – commenta il Vicedirettore generale CONAI Fabio Costarella -. Si tratta di percorsi formativi nati per promuovere competenze nel campo dell’economia circolare con una particolare attenzione alle regioni del Centro-Sud, che in questo settore ancora scontano qualche ritardo nell’avere un ciclo integrato nella gestione dei rifiuti di imballaggio. I Green Jobs, del resto, rispondono al bisogno di figure professionali nel settore della gestione dei rifiuti: a permetterci di vincere le sfide sostenibili che aspettano il nostro Paese sarà anche la formazione. Che infatti è da sempre parte dei compiti istituzionali di CONAI: conoscenze approfondite e interdisciplinari sono indispensabili per chiudere davvero il cerchio, anche in vista degli obiettivi europei di intercettazione dei rifiuti, che chiederanno all’Italia risultati sempre più sfidanti”.

“Come Ateneo abbiamo accettato con grande entusiasmo la proposta di CONAI per la realizzazione di un corso di alta formazione sui temi della circolarità nella gestione dei rifiuti – afferma Notarnicola -. Ci sono tanti corsi disponibili sul mercato ma è difficile trovarli a titolo gratuito come questo. Il fatto di essere telematico potrà, inoltre, facilitarne la frequenza e la partecipazione. Il corso si rivolge a tutti colori che vogliono fare della green economy argomenti delle loro future professionalità e che intendono applicare tali competenze nel contesto regionale pugliese e anche tarantino. Il coordinamento scientifico è a cura del Dipartimento Jonico ‘Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culturè, che afferisce alle Scienze Merceologiche, discipline che fin dagli anni ’70 sono pioniere nella trattazione di queste tematiche. Il Dipartimento Jonico, in particolare, ha un approccio multidisciplinare alla sostenibilità, dato che gli argomenti vengono affrontati dal punto di vista giuridico, tecnico-aziendalistica e merceologico”.

Il corso è aperto a un massimo di ottanta partecipanti a titolo completamente gratuito, fatte salve le spese di iscrizione. Per candidarsi, tutti i laureati di Puglia e Basilicata under35 hanno tempo fino al 24 ottobre.

Sviluppato in collaborazione di Reteambiente Formazione e con un contributo di Ranstad, Gestione dei rifiuti nell’economia circolare sarà composto da ventisei moduli didattici di novanta minuti ciascuno, che si articoleranno in tredici giornate formative.

In cattedra, rappresentati dei sette Consorzi di filiera del sistema CONAI, di aziende che si occupano di riciclo sul territorio di Puglia e Basilicata, oltre che esperti accademici nel settore dell’economia circolare.

Gli studenti che avranno seguito in diretta almeno l’80% complessivo dei relativi moduli saranno ammessi ad una prova finale di verifica dell’apprendimento, attraverso un test a risposta multipla. Ai partecipanti che avranno superato la prova sarà rilasciato un attestato di partecipazione con riconoscimento di crediti formativi.

Gli interessati alla partecipazione al Bando devono registrarsi sul sito dell’Ateneo. Il bando e il programma del corso possono essere scaricati a questo link: https://www.uniba.it/it/didattica/corsi-universitari-di-formazione-finalizzata/corsi-e-progetti-di-alta-formazione/corsi-alta-formazione-2024-2025/gestione_dei_rifiuti_nell_economia_circolare/bando-gestione-dei-rifiuti.pdf o nella sezione Notizie del sito ufficiale conai.org.

