CONAI a Marca, sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO

BOLOGNA (ITALPRESS) - La sostenibilità del packaging non è più solo un obbligo normativo, ma una vera infrastruttura industriale e competitiva. E' il messaggio lanciato al mercato da Conai-Consorzio nazionale imballaggi in occasione del suo debutto a Marca, fiera italiana della Marca del Distributore, a Bolognafiere. Un passaggio strategico nel rafforzamento del dialogo con la Grande Distribuzione Organizzata e con le imprese produttrici, in una fase di profonda trasformazione guidata dal nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. col/fsc/gtr